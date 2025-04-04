Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Grodzisk Mazowiecki
  4. Жилая

Жильё в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Chrzanow Maly, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Chrzanow Maly, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Продается двухуровневая квартира с 2019 года в Милановке.Квартира площадью 80,6 м2 расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Chrzanow Maly, Польша
Квартира 2 комнаты
Chrzanow Maly, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Продается красивая двухкомнатная квартира в Гродзиске-Мазовецком!   Предлагаем вам уникальну…
$165,342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Grodzisk Mazowiecki, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов