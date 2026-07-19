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Квартиры в gmina Granowo, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Niemierzyce, Польша
Квартира
Niemierzyce, Польша
Площадь 52 105 м²
NIEMIERZYCE | STRATEGICZNA DZIAŁKA INWESTYCYJNA 5,21 HA
$1,65 млн
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Granowo, Польша

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