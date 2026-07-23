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Жилье в gmina Grabowiec, Польша

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1 объект найдено
Дом в Grabowiec, Польша
Дом
Grabowiec, Польша
Площадь 53 м²
Уникальный участок с домом и видом на место наводнения - Грабовец (5 км от Шамотула) Вы ищет…
$39,023
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Grabowiec, Польша

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