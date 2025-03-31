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Жильё в gmina Gora Kalwaria, Польша

2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Baniocha, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Baniocha, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
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Дом 4 комнаты в Baniocha, Польша
Дом 4 комнаты
Baniocha, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на участке 300 м2 (полное владение участком - не доля в участке!)  Город Конты…
$203,215
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