Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Gizalki
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Gizalki, Польша

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Wronow, Польша
Квартира
Wronow, Польша
Площадь 7 622 м²
Продается земельный участок площадью 7,622 м2, расположенный в Гизалки, муниципалитет Гизалк…
$50,064
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Gizalki, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти