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Квартиры в gmina Dobra, Польша

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Skeczniew, Польша
Квартира 3 комнаты
Skeczniew, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Предлагаем на продажу 3-комнатную, уютную квартиру площадью 59 кв.м., расположенную на 2-м э…
$58,899
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Dobra, Польша

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