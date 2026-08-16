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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Czerwonak, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kozieglowy, Польша
Квартира 2 комнаты
Kozieglowy, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Идеально подходит для тех, кто ищет удобное и функциональное место для жизни
$591
в месяц
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Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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