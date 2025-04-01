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Коммерческая недвижимость в gmina Blonie, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 485 м² в Bialuty, Польша
Коммерческое помещение 485 м²
Bialuty, Польша
Число комнат 10
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Продается офисное здание общей площадью 485,5 м², подходящее для малого производства, тренин…
$681,592
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов