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Квартиры в gmina Bilgoraj, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 3 комнаты
Корчув, Польша
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Продается просторная квартира в модернистском здании в Варшаве Повисле. Каменный дом 1930 го…
$505,520
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Sol, Польша
Квартира
Sol, Польша
Описание объекта недвижимости Гостевой дом с потенциалом и б…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 2 комнаты
Корчув, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Исключительная квартира в престижном месте - Solec / Powiśle Продается просторная, двухкомна…
$283,222
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Sol, Польша
Квартира
Sol, Польша
Количество этажей 3
Description of property Guest house with potential including…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Bilgoraj, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов