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Жильё в gmina Barczewo, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Барчево, Польша
Дом 4 комнаты
Барчево, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
HOUSE COMOD WITH THE POOL A large and comfortable house with pool located in Barczewo at ul.…
$284,041
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Параметры недвижимости в gmina Barczewo, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов