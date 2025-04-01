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Земельные участки в Гданьске, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Гданьск, Польша
Участок земли
Гданьск, Польша
Площадь 411 м²
Продается строительная площадка площадью 411м2, расположенная на острове Собешевский на улиц…
$129,157
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