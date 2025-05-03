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Дуплексы с террасой в Польше

Мазовецкое воеводство
33
Варшава
14
Великопольское воеводство
6
Познань
6
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7 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Дуплекс 6 комнат в Варшава, Польша
Дуплекс 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
MANOR-STYLE HOUSE FOR SALE. 6-ROOM HOUSE ON THE BORDER OF WARSAW URSYNÓW OAND ZGORZAŁA. CLOS…
$410,555
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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