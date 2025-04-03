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Жильё в Бендзин, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Бендзин, Польша
Квартира
Бендзин, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Продается дом с большим участком в очаровательном районе Лагиша, Бендзин.…
Цена по запросу
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Квартира в Бендзин, Польша
Квартира
Бендзин, Польша
Opis nieruchomości Продается участок в центре города с большим потенциалом! РАСПОЛОЖЕНИЕ: Б…
Цена по запросу
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