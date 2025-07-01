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Виллы с террасой в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$175,107
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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