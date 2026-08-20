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Таунхаусы с бассейном в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Недвижимость Северного Кипра: таунхаус 3+1 в Orchard, Yeni Boğaziçi — готовый дом у моря и Ф…
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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