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Долгосрочная аренда таунхаусов на Северном Кипре

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1 объект найдено
Таунхаус в Северный Кипр
Таунхаус
Северный Кипр
Площадь 200 м²
Iskele ilçesinde Boaz modern tasarım 3+1 ile geniş yeni villa - uzun vadeli kiralama. Kiralı…
$2,288
в месяц
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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