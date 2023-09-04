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Продажа новых домов в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
145 м²
€1,041,683
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
36 м² 1 ванная
€76,560
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
80 м² 2 ванных
€275,833
Вилла 3 спальни с Royal Sun Elite Sapphire 3 Bedroom Semi Detached Villa
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
169 м² 2 ванных
€144,952
Квартира 3 спальни с мебелью, с садом, с ванной
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
155 м² 2 ванных
€65,392
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
90 м² 1 ванная
€315,809
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
325 м² 3 ванных
€714,432
Квартира 4 комнаты с холодильником, с плитой, у моря
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
180 м²
€321,460
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«Не ведитесь на обман — дешевых квартир на Кипре уже давно нет». Эксперт обо всех нюансах покупки недвижимости на Северном Кипре
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