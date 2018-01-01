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Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,219
;
13
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА:
CP-798

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 55 м² - 105 000 GBP

 

СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Параметры объекта
Количество этажей
Количество этажей
2
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 65.0
Цена за м², EUR 1,850
Цена квартиры, EUR 120,474
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€120,219
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