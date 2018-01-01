Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени

ID ПРОЕКТА:

CP-794

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -2200 м

Расстояние до Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 150 м² - 325,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн

Сад

Парковочные места

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

ID ПРОЕКТА:

CP-794

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -2200 м

Расстояние до Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 150 м² - 325,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн

Сад

Парковочные места

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.