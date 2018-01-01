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Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€373,947
;
24
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 

CP-794

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -2200 м

Расстояние до Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км

 

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 150 м² - 325,000 GBP

 

СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

 

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн

Сад

Парковочные места

 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

ID ПРОЕКТА: 

CP-794

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -2200 м

Расстояние до Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

3+1 - 150 м² - 325,000 GBP

СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2026 г.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

Плавательный бассейн

Сад

Парковочные места

РАЗМЕЩЕНИЕ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.

 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 180.0
Цена за м², EUR 2,077
Цена квартиры, EUR 372,895
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Удивительная 4-комнатная вилла на Кипре/Кирени
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€373,947
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