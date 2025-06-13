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Многоуровневые квартиры с видом на горы на Северном Кипре

Iskele Belediyesi
5
Многоуровневые квартиры Удалить
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 комната в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Богази, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
$128,954
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$467,463
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$414,579
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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