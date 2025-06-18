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Особняки с гаражом на Северном Кипре

Girne Belediyesi
10
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
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3 объекта найдено
Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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