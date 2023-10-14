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Таунхаусы с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
€223,496
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
€187,222

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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