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Квартиры-студии с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
€110,827
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
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€101,895
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€77,151

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
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