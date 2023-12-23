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Дуплексы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/2
Стильные Лофты в Современном Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Гирне, Северный Кипр Роск…
€290,000
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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