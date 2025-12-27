  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
5
Erenkoy Karpaz Belediyesi
3
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$339,756
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4* 7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кот…
Агентство
Surkon estate
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Показать все Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Вилла Полностью меблированная 5-спальная вилла 200 м² в 150 метрах от пляжа.
Богази, Северный Кипр
от
$404,643
Варианты отделки С отделкой
Отдельное свидетельство о праве собственности (титул) готово. Нет никаких ограничений на покупку и оформление в 100% собственность для иностранцев, в отличие от всех соседних комплексов на этом побережье. Это редкая возможность приобрести полностью готовый дом у моря с чистыми документ…
Агентство
Smart Home
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Вилла Уютный дом мечты в Боазе
Богази, Северный Кипр
от
$440,424
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных вилл в одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект сочетает в себе простор, комфорт и потрясающее расположение. Ключевые преимущества: Просторные виллы с продуманной планировко…
Агентство
Surkon estate
TekceTekce
Вилла Pearl Village
Вилла Pearl Village
Вилла Pearl Village
Вилла Pearl Village
Вилла Pearl Village
Показать все Вилла Pearl Village
Вилла Pearl Village
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,416
Варианты отделки С отделкой
Спецификации Silver PearlsВходной залГостинаяРоскошная кухняСтоловаяЛестницы1 спальня на первом этаже1 Wc/Bathroom на первом этаже2 спальни на первом этаже1 Wc/Bathroom на первом этажеПодогнанные шкафы в спальняхВанная комната, wc и гардеробная комната в главной спальнеОгромное количество ва…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Показать все Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Ватилакас, Северный Кипр
от
$968,349
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ Эта уникальная вилла сочетает в себе архитектурную элегантность, премиальные материалы и продуманные детали, создавая идеальное пространство для жизни. ПРОСТОР И ЭЛЕГАНТНОСТЬ Общая площадь виллы – 200 м² Прост…
Агентство
GP Real Estate
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Показать все Вилла Boğaz Vista
Вилла Boğaz Vista
Богази, Северный Кипр
от
$538,945
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Boğaz Vista — частные виллы у моря 🏖️ Новый проект в Боазе, всего 700 м до моря. Тихий район, приватность и современный комфорт — отличный вариант для жизни и отдыха. В комплексе всего 9 вилл: Blue View Villas (2+1) Elegant Villas (3+1) --- Blue View Villas — ключевые о…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$943,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4*7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кото…
Агентство
Surkon estate
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Показать все Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Коттеджный поселок FOUR SEASONS LIFE II
Богази, Северный Кипр
от
$136,150
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 53–75 м²
2 объекта недвижимости 2
Разработка Four Vision была основана в 2017 году четырьмя семейными предприятиями, которые работают в строительном секторе в Турецкой Республике Северного Кипра более 30 лет. Цель состоит в том, чтобы начать путь к созданию более престижных жилищных проектов на острове Кипр путем слияния 4 к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
150,525
Квартира 2 комнаты
75.0
236,250
Застройщик
Recaioğlu Group
На карте
Realting.com
Перейти