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Пентхаусы с видом на горы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
68
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4 объекта найдено
Пентхаус в Богази, Северный Кипр
Пентхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Пентхаус, три спальни (3+1), 4 сан.узла, общая площадь от 100 кв.м до 1551 кв.м, балкон 39 к…
$485,624
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
$624,239
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
$441,381
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

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