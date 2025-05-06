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Пентхаусы с гаражом в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
68
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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