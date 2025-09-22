Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Готовая сдвоенная вилла с видом на море и горы недалеко от популярной набережной Северного К…
$471,625
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
