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Дуплексы около гольф-клуба в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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