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Квартиры-студии с бассейном в Guzelyurt Belediyesi, Северный Кипр

Морфу
4
Guzelyurt
3
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Никита, Северный Кипр
Студия 1 комната
Никита, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАС…
$69,206
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Параметры недвижимости в Guzelyurt Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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