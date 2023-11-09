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Жильё в Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/7
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
€60,090
Realting.com
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