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Жилье в Guzelyurt, Северный Кипр

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квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
$126,722
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/13
Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34 м2 1+1 60 м2 2+1 пентхаус …
$65,431
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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