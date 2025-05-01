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Квартиры с террасой в Guzelyurt District, Северный Кипр

Guzelyurt Belediyesi
29
Морфу
19
Guzelyurt
11
Кало Хорио Капути
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сириянохори, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Сириянохори, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/10
Недвижимость на первой береговой линии. Газиверен, Гюзельюрт Квартира в блоке 7, планировка …
$114,995
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Типы недвижимости в Guzelyurt District

квартиры-студии
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Параметры недвижимости в Guzelyurt District, Северный Кипр

с гаражом
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