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Квартиры и апартаменты в Guzelyurt District, Северный Кипр

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Guzelyurt Belediyesi
12
Морфу
9
Guzelyurt
4
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/13
Регион Гюзельюрт Уникальный комплекс с доступными ценами! Студии от 34 м2 1+1 от 60…
$182,758
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Квартиры с высоким арендным потенциалом на Северном Кипре, Калканлы Гюзельюрт – район на Сев…
$134,994
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Студия в Прастио, Северный Кипр
Студия
Прастио, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/8
Инвестиции, которые меняют жизнь.  Газиверен-это быстро развивающийся регион Северного Кипра…
$63,119
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Квартира 2 комнаты в Сириянохори, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Сириянохори, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/10
Недвижимость на первой береговой линии. Газиверен, Гюзельюрт Квартира в блоке 7, планировка …
$114,995
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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Квартира 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 34 м²
$75,741
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
$126,722
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Квартира 3 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 3
Площадь 216 м²
$378,704
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/13
Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34 м2 1+1 60 м2 2+1 пентхаус …
$65,431
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Квартира 2 комнаты в Никита, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Никита, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
🏝️ COASTAL HEAVEN – ЖИЗНЬ В РАЮ У МОРЯ 🏝️ 📍 Гюзельюрт, Северный Кипр 🌊 Проект премиум-…
$115,821
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 77 м²
$102,542
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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Типы недвижимости в Guzelyurt District

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Guzelyurt District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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