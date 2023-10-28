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Квартиры в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

однокомнатные
7
двухкомнатные
5
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14 объектов найдено
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€97,600
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€195,200
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€246,800
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€108,400
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€128,400
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€120,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€413,300
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€172,200
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/7
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
€60,847
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 16
Город Газиверен расположен в живописной бухте на северо-западной стороне острова. Природа в…
€148,877
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Город Газиверен расположен на западе Северного Кипра. Город имеет славу «цитрусовой столицы…
€78,676
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными ро…
€467,786
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира 2+1 общей площадью 80 метров квадратных с просторной террасой 18 метров квадратных…
€203,747
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€97,915

Параметры недвижимости в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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