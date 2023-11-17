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Жильё в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
8
7 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/7
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
€59,261
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными ро…
€467,144
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира 2+1 общей площадью 80 метров квадратных с просторной террасой 18 метров квадратных…
€203,467
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, у моря в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, у моря
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Готовая двухкомнатная квартира 56 м² с мебелью и бытовой техникой. Этот новый и красивый к…
€85,773
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Двухкомнатная квартира 56 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 мет…
€91,376
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Двухкомнатная квартира 56 м² с мебелью и бытовой техникой в современном комплексе в 550 мет…
€81,198
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€97,781

Параметры недвижимости в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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