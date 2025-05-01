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Квартиры с бассейном в Guzelyurt District, Северный Кипр

Guzelyurt Belediyesi
29
Морфу
19
Guzelyurt
11
Кало Хорио Капути
4
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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Никита, Северный Кипр
Студия 1 комната
Никита, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 17
Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАС…
$69,206
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Квартира 2 комнаты в Никита, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Никита, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Количество этажей 17
ЗАКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ ТАКИХ ВЫГОДНЫХ ЦЕН НА КИПРЕ НЕТ! Квартиры студии от 54 900 фунтов стерл…
$89,123
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Район Гюзельюрт – один из регионов Северного Кипра, где удачно сочетаются удивительные пейза…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сириянохори, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Сириянохори, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/10
Недвижимость на первой береговой линии. Газиверен, Гюзельюрт Квартира в блоке 7, планировка …
$114,995
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса строится всего в 150 метрах от Средиземного моря, в районе Гюз…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Guzelyurt District

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Guzelyurt District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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