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Квартиры с видом на море в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 20
Гюзельюрт в переводе с турецкого `красивая страна', Это город славится своими ароматными ро…
€471,621
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Сирьянохори/Сиранохири, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира 2+1 общей площадью 80 метров квадратных с просторной террасой 18 метров квадратных…
€205,417
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новый просторный комплекс будет построен в Гюзельюрте. Гюзельюрт – это фруктовый рай Северн…
€98,718

Параметры недвижимости в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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