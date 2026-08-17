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Квартиры и апартаменты с видом на море в Guzelyurt District, Северный Кипр

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Guzelyurt Belediyesi
12
Морфу
9
Guzelyurt
4
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Квартиры с высоким арендным потенциалом на Северном Кипре, Калканлы Гюзельюрт – район на Сев…
$134,994
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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Типы недвижимости в Guzelyurt District

квартиры-студии
однокомнатные

Параметры недвижимости в Guzelyurt District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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