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Жильё с видом на горы в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

квартиры
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Параметры недвижимости в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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