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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Güzelyurt District
Жильё с видом на горы в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
квартиры
4
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Параметры недвижимости в Guezelyurt District, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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