ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
91 м²
1/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€195,572
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
€115,566
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
6
6
1 021 м²
3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€1,88 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€247,196
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
60 м²
2/9
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
€72,006
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
€257,693
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
65 м²
2/4
Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…
€59,643
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2
67 м²
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
€119,645
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
35 м²
3
Добро пожаловать в ваш новый дом на кипре! Наш новый жилой комплекс — это идеальное место дл…
€258,316
Рекомендовать
Вилла
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.Планировки вил…
€418,256
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
120 м²
1
ID: CP-676 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -500 м - Расс…
€241,544
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
€76,234
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL