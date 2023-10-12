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Дуплексы с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€249,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Города в Гирне, Северный Кипр Гирне, один из 5 круп…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€232,000

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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