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Магазины в Кирении, Северный Кипр

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 150 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 150 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$390,038
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Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Магазины в оживленном районе Гирне на Северном Кипре Гирне — это динамично развивающийся гор…
$302,596
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