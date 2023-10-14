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Магазины в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€792,000
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€110,000
Realting.com
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