Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
5
Магазин Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Магазин 150 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 150 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$393,871
Оставить заявку
Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Магазины на Главной Дороге в Гирне на Северном Кипре. Магазины, расположенные на главной дор…
$306,062
Оставить заявку
Магазин 240 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 240 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Просторные магазины с парковкой в центре Гирне на Северном Кипре. Магазины с цокольными и ан…
$530,122
Оставить заявку
Магазин 120 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 120 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Магазин в Гирне с перспективным арендным доходом в валюте. Магазин на Северном Кипре в Гирне…
$570,594
Оставить заявку
Магазин 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Магазин 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Магазин с инвестиционным потенциалом в Гирне на Северном Кипре Гирне, расположенный на побер…
$311,863
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Girne Belediyesi

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти