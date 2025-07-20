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Виллы возле озера в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
30
Казафани
14
Беллапаис
9
Erdemit
11
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Карми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Карми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 347 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$3,00 млн
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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