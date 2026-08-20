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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Аренда квартиры 3+1 в центре Гирне — просторное жилье на Северном Кипре с бассейном и крытой…
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