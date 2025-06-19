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Особняки с видом на море в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Беллапаис
6
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7 объектов найдено
Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
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Агентство
Address-Estate Cyprus
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
$571,251
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,538
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,659
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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