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Особняки с гаражом в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Беллапаис
6
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1 объект найдено
Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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