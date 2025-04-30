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Таунхаусы с садом в Gazimagusa District, Северный Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Приватный комплекс апартаментов и вилл класса люкс с уникальной концепцией в самом живописно…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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