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Коммерческая недвижимость в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

магазины
3
1 объект найдено
Коммерческая 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Продажа недвижимости с видом на Средиземное море в Кипре Проект Ozyalcin 191-192 (IP-8012…
€86,554
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