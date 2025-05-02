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Квартиры с бассейном в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Ватилакас
22
Dipkarpaz
9
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
For Sale 1+0 Luxury Apartment at Grand Sapphire Resort 7 Stars İskele Cyprus 📍1+0 – Studio…
$115,691
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AxA property®
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Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/43
🔑 Квартира под ключ в роскошном комплексе на побережье 🔥 Возможна скидка 5% 💹 Рассрочк…
$185,165
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Зарубежная недвижимость
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Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 38 м²
Совершенно новый проект, расположенный в регионе Дипкарпас на Северном Кипре, недалеко от жи…
$105,363
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Йиалусса, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Йиалусса, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Ищите тишину и покой в живописном месте? Обратите внимание на новый проект жилого комплекса …
Цена по запросу
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Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Уникальный жилой комплекс в дубайском стиле в районе Боаз. Состоит из 7 блоков,в каждом блок…
$139,375
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Квартира в Айиа Триада, Северный Кипр
Квартира
Айиа Триада, Северный Кипр
Площадь 63 м²
Новый проект расположен в регионе Йени Эренкёй на Северном Кипре, недалеко от лучшей пристан…
$131,854
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Hayat
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Типы недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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