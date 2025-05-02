Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Ватилакас
22
Dipkarpaz
9
Квартира Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Выгодное расположение, Blue Life Residence является воплощением роскоши и удобства. Это изыс…
$229,242
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 7/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$363,658
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Dipkarpaz, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Апартаменты с двумя спальнями 2+1 в стиле лофт В жилом комплексе SKY DIORE С ремонтом.…
$201,980
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 8/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$376,786
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 2/2
Апартаменты с одной спальней с террасой на крыше в жилом комплексе SKY DIORE.  С ремон…
$147,357
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Введение Bosphorus Residences — это первоклассный жилой комплекс в Богазе, Искеле, Северн…
$204,133
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 14/25
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояни…
$768,014
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
Апартамент с одной спальней и террасой на крыше.  С ремонтом. В стоимсоть включена кухонн…
$124,491
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 5 комнат
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Введение Расположенный в прекрасном городе Искеле, Querencia является премиальным комплек…
$933,264
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Dipkarpaz, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/2
Апартамент с двумя спальнями 2+1 лофт. С ремонтом. В стоимость включена кухоная мебель. …
$182,925
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Введение Расположенный в прекрасном городе Искеле, Querencia является премиальным комплек…
$324,341
Оставить заявку
Квартира в Dipkarpaz, Северный Кипр
Квартира
Dipkarpaz, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Уникальный жилой комплекс в дубайском стиле в районе Боаз. Состоит из 7 блоков,в каждом блок…
$139,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Студия 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Студия 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Введение Bosphorus Residences — это первоклассный жилой комплекс в Богазе, Искеле, Северн…
$138,335
Оставить заявку

Типы недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти